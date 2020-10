Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit-Le négociateur britannique déçu par les conclusions de l'UE Reuters • 15/10/2020 à 19:29









LONDRES, 15 octobre (Reuters) - David Frost, principal négociateur britannique sur le Brexit, s'est déclaré jeudi déçu par les conclusions de l'Union européenne sur l'état des négociations avec le Royaume-Uni au sujet de leurs futures relations. Il a annoncé que Boris Johnson, le Premier ministre britannique, exposerait vendredi son approche pour la suite du processus, alors que la période de transition à la suite de la sortie du Royaume-Uni de l'UE en janvier prend fin le 31 décembre. "Déçu par les conclusions (du Conseil européen) sur les négociations Royaume-Uni/UE", a écrit David Frost sur Twitter. "Surpris que l'UE ne s'engage plus à oeuvrer 'intensément' à la conclusion d'un futur partenariat comme convenu avec (Ursula von der Leyen) le 3 octobre." "Aussi surpris par l'idée selon laquelle pour parvenir à un accord toutes les initiatives futures doivent venir du Royaume-Uni. C'est une approche inhabituelle dans la conduite d'une négociation", a-t-il ajouté. "(Le Premier ministre) Boris Johnson exposera la réaction et l'approche (du Royaume-Uni) demain à la lumière de sa déclaration du 7 septembre." (Kate Holton version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

