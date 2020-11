Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit-Le négociateur britannique a évoqué avec Johnson un accord imminent-presse Reuters • 17/11/2020 à 00:28









17 novembre (Reuters) - Le négociateur britannique en chef sur le Brexit, David Frost, a déclaré au Premier ministre Boris Johnson de s'attendre à un accord commercial avec l'Union européenne "en début de semaine prochaine", a rapporté lundi soir The Sun, sans citer ses sources. David Frost a fait état dimanche via Twitter de "progrès" dans les discussions avec Bruxelles ces derniers jours. Cependant des diplomates européens ont prévenu que le temps pressait et l'un d'entre eux a déploré qu'il était "peut-être même déjà trop tard". (Maria Ponnezhath à Bangalore; version française Jean Terzian)

