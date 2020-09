Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit-Le Drian juge urgent de trouver un accord avec Londres Reuters • 06/09/2020 à 13:12









PARIS, 6 septembre (Reuters) - Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a jugé dimanche qu'il était urgent pour l'Union européenne et le Royaume-Uni de trouver un accord sur le Brexit alors que les négociations sont dans l'impasse. "Si on veut négocier un bon accord, il ne faut pas uniquement parler des sujets qui les (les Britanniques, ndlr) intéressent eux. Il faut parler des sujets globaux de la relation future avec le Royaume-Uni", a déclaré Jean-Yves Le Drian sur France Inter. "Aujourd'hui, ça ne va pas. Il n'y a plus que deux mois, donc il y a urgence. Donc le compte à rebours a commencé. Nous, nous préférons un accord", a ajouté le ministre. (Matthieu Protard)

