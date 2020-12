Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit-La France n'exclut pas un veto en cas de mauvais accord - Beaune Reuters • 04/12/2020 à 08:35









PARIS, 4 décembre (Reuters) - La France n'exclut pas d'opposer son veto à un mauvais accord sur l'après-Brexit, a déclaré vendredi le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes Clément Beaune. "Je veux dire à nos pêcheurs, à nos producteurs, aux citoyens qui nous écoutent, que nous n'accepterons pas un accord de mauvaises conditions", a dit Clément Beaune au micro d'Europe 1. "S'il avait un accord qui n'était pas bon (...), nous nous y opposerions. (...) Chaque pays a un droit de veto, donc c'est possible." (Jean-Stéphane Brosse)

