Brexit-La France juge "peu probable" un accord cette nuit - source à l'Elysée Reuters • 09/12/2020 à 16:32









PARIS, 9 décembre (Reuters) - La France juge "peu probable" qu'un accord puisse être trouvé cette nuit sur les relations futures entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, a déclaré mercredi une source à la présidence française à quelques heures d'un dîner entre Ursula von der Leyen et Boris Johnson. "Les positions sont à ce point lointaines à l'heure où l'on parle qu'il est peu probable qu'un accord puisse être annoncé dans la nuit", a déclaré cette source. "La probabilité d'un no-deal grandit." A un peu plus de trois semaines du départ effectif du Royaume-Uni et à la veille d'un Conseil européen lors duquel le Brexit tiendra une large place, le Premier ministre britannique et la présidente de la Commission européenne se retrouvent à dîner ce mercredi à 20h30 (19h30 GMT) à Bruxelles pour tenter d'éviter une sortie désordonnée des Britanniques de l'UE le 1er janvier prochain. (Michel Rose version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

