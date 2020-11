Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit-L'UE veut des précisions de la Commission dans l'hypothèse d'un "no deal"-presse Reuters • 19/11/2020 à 03:00









19 novembre (Reuters) - Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne vont demander à la Commission européenne de communiquer ses projets dans l'hypothèse d'un "no deal" avec le Royaume-Uni, alors que s'amplifient les craintes de voir échouer les discussions sur leurs futures relations commerciales, rapporte jeudi The Times. "Nous devons proposer des mesures d'urgence. Le 1er janvier 2021 arrive vite, il nous faut un filet de sécurité", a déclaré un haut diplomate européen, cité par le journal, ajoutant qu'il était plus que temps de préparer la population et les entreprises à l'hypothèse d'un divorce sans accord commercial. Si le principal négociateur britannique David Frost a fait état récemment de "progrès" dans les négociations entre Londres et Bruxelles, des diplomates européens ont prévenu que le temps pressait, l'un d'entre eux déplorant qu'il était "peut-être même déjà trop tard". The Times écrit qu'un accord pourrait être finalisé en début de semaine prochaine entre les deux camps. Reuters a appris mercredi de sources diplomatique que les négociateurs de l'UE informeraient vendredi matin les Etats membres de l'avancée des discussions. (Maria Ponnezhath; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.