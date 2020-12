Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit-L'UE et la Grande-Bretagne décident de poursuivre les négociations Reuters • 13/12/2020 à 12:55









BRUXELLES/LONDRES, 13 décembre (Reuters) - L'Union européenne et la Grande-Bretagne ont décidé de poursuivre les négociations sur leurs futures relations, ont annoncé dimanche dans un communiqué commun la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le Premier ministre britannique, Boris Johnson, à l'issue d'un entretien téléphonique. "Nos équipes de négociateurs ont travaillé jour et nuit ces derniers jours. Et malgré la fatigue après quasiment un an de négociations, malgré le fait que des dates butoirs n'aient pas été respectées les unes après les autres, nous pensons qu'il est responsable à ce stade d'effectuer l'effort supplémentaire", déclarent les deux dirigeants. "Nous avons par conséquent chargé nos négociateurs de poursuivre les discussions et de voir si un accord peut être conclu même à ce stade tardif." (Guy Faulconbridge, Kate Holton, Elizabeth Piper version française Bertrand Boucey)

