Brexit-L'UE et la Grande-Bretagne d'accord pour tenter un "effort supplémentaire"

(Actualisé avec poursuite des discussions) par Gabriela Baczynska et Costas Pitas LONDRES/BRUXELLES, 13 décembre (Reuters) - La Grande-Bretagne et l'Union européenne se sont encore donné dimanche un délai supplémentaire pour tenter de parvenir à un accord sur leurs futures relations, à moins de trois semaines de leur divorce effectif. Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se sont entendus au cours d'un entretien téléphonique en milieu de journée pour tenter un "effort supplémentaire" alors qu'ils avaient fixé à ce dimanche la limite pour parvenir à un accord et jugeaient encore tous les deux vendredi que l'issue la plus probable serait un échec des pourparlers. "Malgré la fatigue après quasiment un an de négociations, malgré le fait que des dates butoirs n'aient pas été respectées les unes après les autres, nous pensons qu'il est responsable à ce stade d'effectuer l'effort supplémentaire", déclarent les deux dirigeants dans un communiqué commun. Des sources européennes ont déclaré à Reuters que l'UE et la Grande-Bretagne avaient enregistré quelques progrès depuis vendredi dans leurs négociations mais aucune avancée décisive sur les droits de pêche et les conditions d'une concurrence équitable, les deux derniers principaux points de blocage. La Grande-Bretagne a officiellement quitté l'UE en janvier dernier mais une période de transition court jusqu'au 31 décembre avant sa sortie effective. Ce délai est censé permettre de définir le cadre de leurs futures relations mais des mois de négociations n'ont toujours pas permis d'aboutir, faisant craindre aux milieux économiques un Brexit désordonné source de chaos, notamment dans les ports britanniques, avec des problèmes d'approvisionnement du pays. Le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, a déclaré dans la matinée qu'il restait "beaucoup de chemin à parcourir" avant de parvenir à un accord. La Grande-Bretagne insiste sur le respect de sa souveraineté retrouvée après le 1er janvier mais les 27 pays de l'UE refusent de leur côté de lui laisser un accès libre à leur marché unique si elle ne s'aligne pas sur les normes en vigueur au sein du bloc, afin d'éviter une concurrence déloyale. "La négociation est extrêmement serrée", a déclaré Charles Michel, le président du Conseil européen, sur France Inter, en rappelant que l'UE voulait un "bon accord", mais "coûte que coûte, non". Il a en outre invité "chacun à faire preuve de sang-froid" alors que le ministère britannique de la Défense a annoncé que quatre navires patrouilleurs seraient prêts dès le 1er janvier à protéger les zones de pêche britanniques en cas de "no-deal". (Avec Elizabeth Piper à Londres, John Chalmers à Bruxelles, Michel Rose et Bertrand Boucey à Paris)

