Brexit-L'UE doit bouger pour parvenir un accord, dit Gove

LONDRES, 9 décembre (Reuters) - L'Union européenne doit bouger dans les négociations sur l'après-Brexit faute de quoi il sera très difficile pour la Grande-Bretagne de conclure un accord commercial avec le bloc, a déclaré mercredi le ministre britannique d'Etat, Michael Gove. Ce dernier, qui avait précédemment évalué les chances d'un accord à 66%, a déclaré qu'il ne ferait aucune nouvelle estimation à l'approche de la date de la fin de la période de transition qui a suivi la sortie de la Grande-Bretagne de l'UE. "J'espère que du côté de l'UE nous obtiendrons le mouvement dont nous avons besoin", a-t-il dit à Times Radio. "Sans mouvement du côté de l'UE, ce sera très difficile", a-t-il ajouté. "L'UE doit bouger." Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, doivent se rencontrer ce mercredi à Bruxelles pour tenter de débloquer les négociations sur un accord commercial post-Brexit entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. A un peu plus de trois semaines de la sortie effective de la Grande-Bretagne de l'UE, les deux parties butent sur trois points majeurs: la pêche, les règles d'une concurrence équitable et les mécanismes de résolution des litiges. (Guy Faulconbridge; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

