Brexit-L'absence d'accord reste l'issue la plus probable, dit Johnson

LONDRES, 15 décembre (Reuters) - Boris Johnson a une nouvelle fois affirmé mardi qu'une absence d'accord était l'issue la plus probable aux négociations entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne sur leurs futures relations à partir du 1er janvier, a déclaré le porte-parole du Premier ministre britannique. Lors d'un conseil des ministres, Boris Johnson "a insisté une nouvelle fois sur son envie de parvenir à un accord de libre échange, mais pas à n'importe quel prix, et a répété que tout accord devait respecter l'indépendance et la souveraineté du Royaume-Uni", a dit ce porte-parole. "Le Premier ministre a dit clairement que ne pas parvenir à un accord (...) demeurait l'issue la plus probable mais il s'est engagé à continuer à négocier sur les derniers points de désaccord." (Elizabeth Piper version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

