Brexit-Johnson lève un premier obstacle parlementaire pour s'affranchir de l'accord

LONDRES, 15 septembre (Reuters) - Le projet de loi du Premier ministre britannique Boris Johnson visant à s'affranchir de certaines clauses de l'accord de Brexit négocié avec l'Union européenne a remporté lundi un premier vote à la Chambre des communes, en dépit d'une opposition grandissante dans les rangs de son Parti conservateur. Les députés britanniques ont approuvé à 340 voix pour et 263 contre l'"Internal Market Bill" lors d'un vote dit en seconde lecture. Cette première étape ouvre la voie à quatre jours de débats parlementaires sur l'ensemble des clauses du projet de loi - une étape lors de laquelle les députés peuvent présenter des amendements à même de changer la nature du texte voire de le rendre caduc. (Elizabeth Piper et William James; version française Jean Terzian)

