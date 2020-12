Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit-Johnson et Von der Leyen vont se parler en milieu de journée-presse Reuters • 13/12/2020 à 10:55









LONDRES, 13 décembre (Reuters) - Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, devraient se parler en milieu de journée ce dimanche au sujet des négociations sur le Brexit, rapportent des médias en Grande-Bretagne. Les deux dirigeants sont convenus mercredi de laisser jusqu'à ce dimanche à leurs équipes de négociateurs pour tenter de parvenir à un accord sur les futures relations entre la Grande-Bretagne et l'UE. (Elizabeth Piper version française Bertrand Boucey)

