Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit-Il nous faut un accord autour du 31 octobre, dit Barnier Reuters • 26/08/2020 à 17:58









PARIS, 26 août (Reuters) - L'Union européenne et le Royaume uni doivent s'entendre avant la fin octobre sur le cadre de leurs futures relations commerciales pour que l'accord puisse entrer en vigueur à la fin de l'année, a déclaré mercredi le négociateur en chef européen. "J'ai donné au négociateur britannique, M. Frost, il y a dix jours à Londres un compte à rebours qui montre que si nous voulons assurer la ratification de ce nouveau traité de manière sécurisée avant la fin de l'année, le 31 décembre, il nous faut avoir un accord autour du 31 octobre", a déclaré Michel Barnier lors d'une conférence organisée par le Medef. (Marc Angrand et Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.