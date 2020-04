Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit-Gove confiant, blâme Bruxelles sur la question de la pêche Reuters • 27/04/2020 à 17:41









LONDRES, 27 avril (Reuters) - Le ministre du bureau du cabinet britannique Michael Gove s'est dit lundi confiant sur les chances d'aboutir à un accord sur la relation future entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, renvoyant sur Bruxelles la responsabilité des divergences persistantes sur la question de la pêche. La Grande-Bretagne, qui est formellement sortie de l'UE le 31 janvier dernier, est entrée dans une période de transition durant laquelle elle demeure soumise aux règles et obligations communautaires, le temps de négocier les futurs arrangements et d'éviter une sortie "sèche". Cette période prend fin le 31 décembre et les négociateurs britanniques et européens continuent à discuter, même si la crise liée au coronavirus mobilise les exécutifs sur d'autres sujets prioritaires et nourrit les doutes qui existaient déjà sur la capacité des deux parties à s'entendre dans le délai imparti. "Je suis confiant", a déclaré lundi Michael Gove devant une commission parlementaire. Mais, a-t-il poursuivi, "je pense que la position de l'UE" sur la question de la pêche "est particulièrement difficile et provocatrice". "C'est un autre exemple de domaine dans lequel les négociateurs de l'UE ne traitent pas encore le Royaume-Uni comme ils traiteraient un autre pays indépendant", a-t-il ajouté. (Michael Holden, version française Marine Pennetier, édité par Henri-Pierre André)

