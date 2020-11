Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit-Goldman Sachs va ouvrir une plate-forme de trading à Paris Reuters • 24/11/2020 à 15:49









par Huw Jones LONDRES, 24 novembre (Reuters) - Goldman Sachs GS.N a annoncé mardi son intention de lancer d'ici le 4 janvier à Paris une plate-forme de trading d'actions baptisée SIGMA X Europe afin d'éviter à ses clients des problèmes liés à la fin de la période de transition du Brexit. Londres a été longtemps le centre de trading d'actions de l'Europe, mais l'UE n'a pas encore dit si elle autoriserait la poursuite des échanges d'actions transfrontaliers après le 31 décembre, lorsque prendra fin la période de transition qui a suivi la sortie de la Grande-Bretagne du bloc communautaire. "Nous voulons nous assurer que nos clients continuent d'avoir accès à toutes nos principales sources de liquidités après le Brexit", a déclaré Liz Martin, codirectrice mondiale du trading électronique de contrats à terme et d'actions chez Goldman Sachs. SIGMA X Europe négociera des actions cotées sur 15 marchés européens, tandis que l'actuel hub britannique continuera de traiter des titres britanniques et européens. La Grande-Bretagne a déclaré qu'elle permettrait aux investisseurs britanniques de continuer à utiliser les plates-formes d'échange d'actions basées dans le bloc à l'issue de la période de transition. Bruxelles de son côté a déclaré que les investisseurs européens devraient utiliser une plate-forme basée au sein de l'UE pour échanger des actions libellées en euros, ce qui oblige les acteurs du secteur à être présents aussi bien à Londres que dans l'UE. Trois plates-formes paneuropéennes de négociation d'actions à Londres - CBOE, Turquoise et Aquis Exchange - ont déjà obtenu des autorisations réglementaires requises pour les hubs européens. Turquoise a indiqué que sans autorisation de l'UE d'ici au 30 novembre pour un accès complet dans les deux sens au marché, elle ouvrirait un nouveau hub aux Pays-Bas. (version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées EURONEXT Euronext Paris -1.53% GOLDMAN SACHS GR NYSE +2.83%