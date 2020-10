Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit-Frost a demandé à Barnier de ne pas venir lundi à Londres Reuters • 16/10/2020 à 19:17









LONDRES, 16 octobre (Reuters) - Le négociateur britannique sur le Brexit, David Frost, a demandé à son homologue européen Michel Barnier de ne pas venir à Londres lundi pour tenter de débloquer l'impasse sur les pourparlers commerciaux entre Bruxelles et Londres, annonce vendredi Downing Street. Les deux hommes sont néanmoins convenus de reprendre leurs discussions en début de semaine, ajoute le gouvernement britannique. David Frost s'est entretenu avec Michel Barnier après que Boris Johnson, le Premier ministre britannique, a déclaré que le Royaume-Uni ne pouvait pas poursuivre les négociations sans changement fondamental de la position de l'Union européenne. "Il n'y a donc aucune base pour des négociations à partir de lundi à Londres", a déclaré un porte-parole de Boris Johnson. "(Frost) et Michel Barnier sont convenus de se reparler en début de semaine prochaine." (Elizabeth Piper, version française Jean-Stéphane Brosse)

