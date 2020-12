Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit-Forte possibilité d'échec, dit Johnson, prêt à aller à Bruxelles, Paris ou Berlin Reuters • 10/12/2020 à 19:13









LONDRES, 10 décembre (Reuters) - Il y a une forte possibilité que l'Union européenne et le Royaume-Uni ne trouvent pas d'accord sur leurs relations commerciales post-Brexit, a déclaré jeudi soir Boris Johnson, qui se dit prêt à aller à Paris, à Bruxelles, à Berlin ou partout ailleurs pour tenter d'en arracher un. "Je pense vraiment que nous devons être très, très clairs sur le fait qu'il existe aujourd'hui une forte possibilité, une forte possibilité que nous aurons une solution plus proche de la relation australienne ou canadienne avec l'UE", a martelé le Premier ministre britannique. "Ça ne veut pas dire que ce soit une mauvaise chose", a-t-il ajouté devant la presse. "Ce que j'ai dit à nos négociateurs, c'est que nous devons continuer, que nous devons mener cet effort supplémentaire (...) et j'irai à Bruxelles, j'irai à Paris ou j'irai à Berlin ou partout ailleurs pour tenter d'obtenir un accord. Mais la possibilité, la perspective demeurent que nous sortions sur le modèle australien." (William James et Michael Holden version française Nicolas Delame et Henri-Pierre André, édité par Bertrand Boucey)

