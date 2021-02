Brexit: EFG International ouvre une filiale à Chypre

(NEWSManagers.com) -

EFG International a renforcé sa présence à Chypre. Le groupe de gestion de fortune et de gestion d'actifs indique avoir reçu les agréments et licences nécessaires de la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) et de la Central Bank of Cyprus (CBC) pour ouvrir une nouvelle filiale baptisée EFG Cyprus Limited, qui est filiale d'EFG Private Bank (UK) Limited. Elle est basée à Nicosie. Le groupe d'origine suisse précise par ailleurs qu'un nouveau bureau de représentation d'EFG Private Bank (UK) Limited doit ouvrir ce mois-ci et sera basé à Limassol. Cette décision est liée à la volonté du groupe de " maintenir une plus grande proximité avec notre clientèle locale après le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne" , selon Richard Thomas, responsable d'EFG International au Royaume-Uni.

Ces activités seront supervisées par Demetris Pisiaras, responsable du marché chypriote chez EFG Private Bank (UK) Limited et président des nouvelles filiales. Demetris Pisiaras travaille pour EFG depuis 2002.

Plusieurs chargés de clientèle britanniques ont été certifiés à Chypre " pour fournir des services d'investissement afin de garantir que notre expertise du marché chypriote basée à Londres continue de stimuler la croissance dans la région" , ajoute Richard Thomas dans un communiqué.