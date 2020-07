Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit-Des divergences importantes entre l'UE et Londres persistent-Frost Reuters • 02/07/2020 à 15:47









LONDRES, 2 juillet (Reuters) - Les négociations entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne sur leur future relation, qui se sont déroulées en face-à-face pour la première fois depuis mars, n'ont pas été inutiles mais des divergences importantes persistent, a déclaré le négociateur en chef britannique. "Les négociations ont été larges et utiles, mais elles ont mis en lumière des divergences importantes qui demeurent sur un certain nombre de questions importantes", a déclaré David Frost, ajoutant cependant que Londres restait déterminé à travailler d'arrache-pied pour parvenir rapidement à un accord. "Les discussions se poursuivront la semaine prochaine à Londres", a-t-il ajouté. Le Royaume-Uni a officiellement quitté l'Union européenne le 31 janvier dernier mais reste soumis aux règles communautaires pendant cette période de transition. Les négociations achoppent notamment sur la pêche et les conditions de libre concurrence. (Guy Faulconbridge et Kate Holton; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.