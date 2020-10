Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit-De gros progrès accomplis dans la recherche d'un accord commercial-sces Reuters • 06/10/2020 à 16:55









(Actualisé avec nouvelles citations, contexte) BRUXELLES, 6 octobre (Reuters) - La Grande-Bretagne et l'Union européenne sont proches d'un accord sur les droits réciproques à la sécurité sociale de leurs citoyens après le Brexit, a-t-on appris mardi auprès de deux sources diplomatiques. Le dernier cycle de négociations sur les futures relations commerciales entre Londres et l'UE, qui s'est déroulé la semaine dernière, a été "l'un des plus positifs à ce jour", selon l'une d'elles. Bruxelles s'attend désormais à négocier, non plus jusqu'à la fin octobre, mais jusqu'à la mi-novembre pour éviter un "no deal", a-t-on précisé de mêmes sources. Aucun des derniers grands obstacles, à savoir les droits de pêche, les règles du jeu équitable en matière de concurrence et les moyens de régler les différends, n'a été surmonté lors du dernier cycle, mais les discussions ont été prometteuses, précise-t-on. "Nous semblons nous rapprocher de plus en plus d'un accord, même si les propos tenus en public sur le (risque de) 'no deal' peuvent suggérer le contraire", a déclaré l'un des diplomates qui ont été informés en détail par la Commission européenne. Les discussions doivent reprendre mercredi à Londres. Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE se réuniront les 15 et 16 octobre pour en évaluer les progrès. S'ils estiment qu'un accord est possible, ils donneront leur feu vert à un dernier "tunnel" de négociations. (Gabriela Baczynska, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

