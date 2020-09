Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit-Barnier voit "une lueur d'espoir", selon des diplomates Reuters • 17/09/2020 à 10:56









BRUXELLES, 17 septembre (Reuters) - L'évolution britannique sur la pêche dans le cadre des négociations avec l'Union européenne a apporté une "lueur d'espoir" mais n'est pas suffisante, a déclaré jeudi Michel Barnier aux ambassadeurs des "27", a-t-on appris de sources diplomatiques. Le négociateur européen considère toujours qu'un accord est possible, mais souligne que les prochains jours seront décisifs, a-t-on ajouté. La Grande-Bretagne a paru prête à des concessions sur le dossier de la pêche, la semaine dernière, selon deux sources diplomatiques. (Gabriela Baczynska, Jan Strupczewski, John Chalmers, version française Jean-Philippe Lefief)

