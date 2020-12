Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit: Barnier juge un "no deal" plus probable qu'un accord avant le 31 décembre - sources Reuters • 08/12/2020 à 17:45









BRUXELLES, 8 décembre (Reuters) - Michel Barnier, qui négocié depuis des mois avec les Britanniques les contours d'un accord post-Brexit, a informé mardi les ministres des Affaires européennes de l'UE qu'un "no deal" lui semblait à présent plus probable qu'un accord commercial avant le 31 décembre, ont rapporté des sources. Le négociateur en chef des Européens a ajouté que l'UE devait se préparer à mettre à jour leurs plans d'urgence pour faire face à la perspective d'un divorce sec. A un peu plus de trois semaines de la sortie effective de la Grande-Bretagne de l'UE, les deux parties butent sur trois points majeurs: la pêche, les règles d'une concurrence équitable et les mécanismes de résolution des litiges. (Gabriela Baczynska version française Jean-Philippe Lefief et Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.