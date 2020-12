Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit-Barnier fait état d'une persistance des divergences-source Reuters • 02/12/2020 à 09:38









BRUXELLES, 2 décembre (Reuters) - Le négociateur en chef des Européens sur le Brexit, Michel Barnier, a informé mercredi les ambassadeurs des Vingt-Sept que des divergences persistaient dans les discussions avec Londres sur les relations futures entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, a déclaré un haut diplomate de l'UE. "Les différences persistent sur les trois problèmes principaux (ndlr, les règles de concurrence, les droits de pêche et la mécanisme de règlement des litiges", a déclaré ce diplomate ayant participé au briefing à huis clos. La période de transition qui a suivi la sortie formelle de la Grande-Bretagne de l'Union européenne s'achève le 31 décembre mais les deux parties espèrent toujours parvenir à un compromis pour éviter une sortie désordonnée. Les négociations piétinent cependant et Britanniques et Européens martèlent depuis des semaines qu'un "no deal" est préférable à un mauvais accord. (John Chalmers version française Claude Chendjou, édité par Henri-Pierre André)

