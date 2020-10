Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit-Barnier évoque des progrès mais aussi des problèmes persistants-source Reuters • 02/10/2020 à 16:23









BRUXELLES, 2 octobre (Reuters) - Michel Barnier a déclaré vendredi aux députés européens que les dernières négociations entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne sur leurs futures relations commerciales avaient permis des progrès mais que "beaucoup de questions en suspens" demeuraient, a dit une source à Reuters. Le principal négociateur européen sur le Brexit a cité les aides publiques, les garanties en matière de concurrence équitable, la pêche, les approvisionnements énergétiques et le prix du carbone parmi les points d'achoppement dans ces discussions, dont le dernier cycle s'est déroulé de mardi à vendredi, selon cette source. Les négociations vont se poursuivre à Londres la semaine prochaine et à Bruxelles la semaine suivante, a dit Michel Barnier cité par cette source, tout en soulignant que les deux dernières semaines d'octobre seraient la dernière occasion de parvenir à un accord. (Gabriela Baczynska version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.