Brexit-Barnier disposé à discuter avec Londres "jusqu'au dernier jour"

BRUXELLES, 15 octobre (Reuters) - L'Union européenne est prête à négocier avec Londres sur la question des relations entre Londres et Bruxelles "jusqu'au dernier jour possible" a déclaré jeudi Michel Barnier, son négociateur en chef. "Nous voulons donner toutes les chances de succès à ces discussions", a déclaré Michel Barnier lors d'une conférence de presse organisée à l'issue d'une réunion des dirigeants européens. Le Français a indiqué qu'il prendrait contact vendredi avec David Frost, son homologue britannique, et qu'il se rendrait à Londres ce week-end pour tenter d'obtenir un accord. (Jan Strupczewski; version française Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot)

