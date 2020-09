Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit: Barnier attendu mercredi à Londres Reuters • 22/09/2020 à 14:30









LONDRES, 22 septembre (Reuters) - Michel Barnier, négociateur en chef des Européens dans le dossier du Brexit, est attendu mercredi à Londres dans le cadre d'une session informelle de discussions, a confirmé mardi un porte-parole du Premier ministre britannique Boris Johnson. Downing Street, a-t-il ajouté, croit toujours dans la possibilité de conclure un accord sur les futures relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne avant la fin de la période de transition, fin décembre, quand le divorce entrera véritablement dans les faits. Le gouvernement britannique a plongé les négociations avec les Européens dans une nouvelle tourmente en exposant le 9 septembre un projet de loi sur le marché intérieur qui lui permettrait de déroger à certaines clauses de l'accord de divorce conclu avec l'Union européenne et ratifié au début de l'année par les deux parties. Le projet de loi britannique, toujours en examen au Parlement de Westminster, vise notamment le protocole portant sur la question de l'Irlande du Nord, seule entité du Royaume-Uni appelée à partager une frontière terrestre avec un Etat membre de l'UE, où le rétablissement de contrôles mettrait en danger les accords de paix nord-irlandais de 1998. (Elizabeth Piper version française Henri-Pierre André)

