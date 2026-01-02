 Aller au contenu principal
Brevet de Novo Nordisk sur son sémaglutide confirmé en Chine
information fournie par Zonebourse 02/01/2026 à 09:05

Novo Nordisk indique que la Cour populaire suprême de Chine a confirmé la décision précédente de la Cour de propriété intellectuelle de Pékin reconnaissant la validité du brevet de substance du laboratoire pharmaceutique danois sur son sémaglutide.

"Cette décision renforce également la confiance dans le développement durable des entreprises étrangères en Chine et motivera le développement et l'introduction de médicaments innovants au bénéfice des patients", commente son CEO Mike Doustdar.

Inventé et développé par Novo Nordisk, le sémaglutide est l'ingrédient principal de Wegovy pour le surpoids et l'obésité, ainsi que d'Ozempic et Rybelsus pour le diabète de type 2, cumulant environ 38 millions d'années-patients d'utilisation depuis son lancement.

Novo Nordisk a précédemment déclaré que l'expiration du brevet pour cette molécule dans certains pays dans le cadre des opérations internationales devrait avoir un impact négatif estimé "à un seul chiffre bas" sur la croissance des ventes mondiales en 2026.

