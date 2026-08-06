BRÈVE-Medicover cède ses activités hospitalières en Inde

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Répétitions visant à ajouter des métadonnées relatives à KKR, aucune modification du texte)
Medicover AB MCOVb.ST :
* SE SÉPARE DE SES ACTIVITÉS HOSPITALIÈRES EN INDE – POUR ACCÉLÉRER LA MISE EN ŒUVRE DE SA STRATÉGIE EN EUROPE
* L'OPÉRATION ÉVALUE MEDICOVER HOSPITALS INDIA À 1,20 MILLIARD D'EUROS
* L'OPÉRATION DEVRAIT GÉNÉRER UN PRODUIT BRUT EN TRÉSORERIE DE 0,74 MILLIARD D'EUROS
* CESSION DE 100 % DU CAPITAL DE MEDICOVER HOSPITALS INDIA À KKR
Texte source: ID:nMFN9Q9Gsc
Autres informations sur l’entreprise: MCOVb.ST
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