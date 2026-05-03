BRÈVE-A2 Milk a procédé au rappel volontaire de trois lots spécifiques de son produit importé « A2 Platinum Premium USA »
information fournie par Reuters 03/05/2026 à 02:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Rediffusion de l'information de 00 h 06 GMT, texte inchangé)

A2 Milk Company Ltd ATM.NZ :

* A2 MILK - A PROCÉDÉ AU RAPPEL VOLONTAIRE DE TROIS LOTS SPÉCIFIQUES DE SON LAIT EN POUDRE POUR NOURRISSONS DE 0 À 12 MOIS IMPORTÉ SOUS LA MARQUE A2 PLATINUM PREMIUM USA ("PRODUIT") EN RAISON DE LA PRÉSENCE DE CÉREULIDE

* A2 MILK - LA FORMULE INFANTILE RAPPELÉE A2 PLATINUM PREMIUM USA LABEL INFANT FORMULA 0-12 MOIS ("PRODUIT") EST VENDUE UNIQUEMENT AUX ÉTATS-UNIS

