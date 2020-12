Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brésil: Premier vol d'un Boeing 737 MAX depuis vingt mois Reuters • 09/12/2020 à 17:07









BRÉSIL: PREMIER VOL D'UN BOEING 737 MAX DEPUIS VINGT MOIS SAO PAULO (Reuters) - Le 737 MAX de Boeing a effectué mercredi son premier vol commercial depuis sa mise hors service il y a vingt mois, après deux accidents qui ont fait 346 morts en octobre 2018 et mars 2019, en Indonésie et en Ethiopie. Ce vol de la compagnie aérienne brésilienne Gol était effectué entre Sao Paulo et Porto Alegre. L'avion devrait rentrer à Sao Paulo plus tard dans la journée. L'Agence Nationale de l'Aviation Civile du Brésil (ANAC) a levé l'interdiction de vol du 737 MAX fin novembre, après qu'une décision similaire a été prise par l'autorité fédérale américaine de l'aviation (FAA). Ces vols sont une étape importante pour Boeing qui avait initialement prévu de remettre ses avions en service en décembre 2019. La reprise des vols commerciaux aura lieu le 29 décembre aux Etats-Unis. (Marcelo Rochabrun; version française Camille Raynaud, édité par Jean-Michel Bélot ,)

Valeurs associées BOEING CO NYSE -0.27%