Brésil-Les comptes Twitter de partisans de Bolsonaro fermés sur décision de justice

BRASILIA, 25 juillet (Reuters) - Facebook FB.O et Twitter TWTR.N ont supprimé vendredi les comptes de plusieurs partisans éminents du président brésilien Jair Bolsonaro sur ordre de la Cour suprême du pays, une décision qui souligne la position délicate des réseaux sociaux dans certaines des plus importantes juridictions mondiales. Le juge Alexandre de Moraes a ordonné la suppression de 16 comptes Twitter et de 12 comptes Facebook, alors qu'une enquête est en cours sur une campagne présumée de désinformation menée par des partisans du dirigeant d'extrême droite. Cette enquête vise notamment à déterminer si la diffusion de "fausses nouvelles" et de menaces contre des représentants de la Cour suprême est financée de manière illicite. Parmi les propriétaires des comptes supprimés figurent entre autres Roberto Jefferson, ancien parlementaire et président du Parti travailliste brésilien (PTB, conservateurs), et plusieurs hommes d'affaires. Le juge Moraes avait ordonné en mai que l'accès à ces comptes soit bloqué, sans que ceux-ci ne soient alors supprimés. Dans une décision distincte vendredi, il a expliqué vouloir empêcher les comptes d'être "utilisés comme moyens d'une possible conduite criminelle". Facebook et Twitter ont expliqué s'être pliés à la décision de justice. La réaction des conservateurs a été rapide. Dans un communiqué, le PTB s'est dit surpris de cette nouvelle "mesure arbitraire" qui "nuit à la liberté d'expression et d'opinion (de Jefferson) sur les réseaux sociaux". Jair Bolsonaro n'a pas communiqué dans l'immédiat sur cette décision. Il a par le passé dénoncé l'enquête sur les soupçons de désinformation, disant y voir une violation grave de la liberté de parole. (Ricardo Brito et Lisandra Paraguassu; version française Jean Terzian)

