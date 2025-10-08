Brésil : hausse des ventes d'automobiles en septembre, baisse de la production

Les ventes d'automobiles au Brésil ont augmenté en septembre par rapport au mois précédent, mais la production a baissé, selon les données publiées par l'association des constructeurs automobiles Anfavea mercredi.

Selon Anfavea, les ventes d'automobiles dans la plus grande économie d'Amérique latine ont augmenté de 7,9 % au cours du mois pour atteindre 243 230 unités, tandis que la production a diminué de 1,5 % pour atteindre 243 405 unités.