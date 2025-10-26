Brésil et États-Unis vont discuter "immédiatement" des droits de douane-Lula

(Actualisé avec réaction de l'industrie bovine, contexte)

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a déclaré avoir eu une réunion "excellente" dimanche avec son homologue américain Donald Trump et que leurs équipes respectives commenceraient "immédiatement" à discuter des droits de douane et d'autres questions.

Les deux dirigeants se sont entretenus en marge du sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean) à Kuala Lumpur, en Malaisie, afin de surmonter les tensions entre leurs pays après que Donald Trump a augmenté les droits de douane sur la plupart des produits brésiliens à 50%, contre 10% début du mois d'août.

"Nous sommes convenus que nos équipes se réuniraient immédiatement afin de trouver des solutions concernant les droits de douane et les sanctions contre les autorités brésiliennes", a déclaré Luiz Inacio Lula da Silva dans un message sur X à l'issue de la réunion.

Donald Trump a augmenté les droits de douane des importations brésiliennes pour protester contre ce qu'il a qualifié de "chasse aux sorcières" contre l'ancien président du pays sud-américain, Jair Bolsonaro.

Le gouvernement américain a également imposé des sanctions à un certain nombre de fonctionnaires brésiliens, dont le juge de la Cour suprême Alexandre de Moraes, qui a supervisé le procès qui a conduit à la condamnation de Bolsonaro pour tentative de coup d'État.

Lula avait qualifié la hausse des droits de douane d'"erreur", citant l'excédent commercial de 410 milliards de dollars des États-Unis avec le Brésil sur une période de 15 ans.

Le ministre brésilien des Affaires étrangères, Mauro Vieira, a précisé qu'une réunion avec la délégation américaine était prévue dimanche.

"Nous allons établir un calendrier de négociations et déterminer les secteurs dont nous allons parler afin d'aller de l'avant", a déclaré Mauro Vieira aux journalistes présents au sommet, ajoutant que le Brésil avait demandé que les droits de douane soient suspendus durant le processus.

La position des États-Unis concernant cette demande n'était pas connue dans l'immédiat.

"Nous espérons conclure des négociations bilatérales portant sur chacun des secteurs des droits de douane américains actuels dans un avenir proche, dans quelques semaines", a ajouté Mauro Vieira.

Jair Bolsonaro n'a pas été mentionné lors de la réunion, a déclaré Marcio Rosa, secrétaire exécutif du ministère brésilien du Développement, de l'Industrie et du Commerce, aux côtés de Mauro Vieira.

Les droits de douane plus élevés imposés par les États-Unis sur les produits brésiliens ont commencé à remodeler le commerce mondial du bœuf, faisant grimper les prix aux États-Unis et encourageant la triangulation via des pays tiers comme le Mexique, tandis que les exportations brésiliennes vers son plus grand marché, la Chine, sont en plein essor .

Le groupe brésilien de l'industrie bovine Abiec a déclaré qu'il considérait la rencontre entre les deux dirigeants comme une étape positive.

"L'entente entre les deux pays peut préserver la compétitivité du produit brésilien, garantir la prévisibilité pour les exportateurs et élargir la présence du bœuf (brésilien) sur le marché nord-américain", a-t-il déclaré dans un communiqué.

À l'échelle mondiale, les exportations totales de bœuf du Brésil, y compris la viande fraîche et transformée, les abats comestibles et le suif, ont généré 1,92 milliard de dollars (1,65 milliards d'euros) de chiffre d'affaires en septembre, avec des volumes atteignant 373.867 tonnes métriques, en hausse de 49% en valeur et de 17% en volume d'une année sur l'autre.

(Reportage Trevor Hunnicutt et Eduardo Simoes, avec la contribution de Roberto Samora, rédigé par Oliver Griffin ; version française Kate Entringer)