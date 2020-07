Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brésil/Coronavirus-Dépistage négatif pour l'épouse de Bolsonaro et ses filles Reuters • 11/07/2020 à 19:40









RIO DE JANEIRO, 11 juillet (Reuters) - Michelle Bolsonaro, l'épouse du président brésilien Jair Bolsonaro, a annoncé samedi via son compte Instagram qu'elle-même et ses deux filles avaient été testées négatives au coronavirus, dont souffre le chef de l'Etat. Le président a annoncé mardi être touché par la maladie, qui l'a conduit à se mettre en quarantaine tout en soignant avec de l'hydroxychloroquine, un médicament dont l'efficacité contre le Covid-19 n'est pas prouvée. Plus de 1,8 million de personnes sont atteintes par le coronavirus au Brésil et plus de 70.000 en sont mortes, soit le bilan le lourd après celui des Etats-Unis. Michelle Bolsonaro, dont la grand-mère atteinte par le virus a été hospitalisée d'urgence la semaine dernière, est mère de deux filles, dont l'une née de sa relation avec le président. (Elizabeth Pineau)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.