Brésil-Baisse plus forte que prévu des taux de la banque centrale

BRASILIA, 6 mai (Reuters) - La banque centrale du Brésil a annoncé mercredi une baisse plus forte qu'attendu de son principal taux directeur, de 75 points de base pour le porter à 3,00%, augmentant ainsi son soutien monétaire à l'économie face à la pandémie de coronavirus. Le comité de politique monétaire, le Copom, a indiqué que sa décision avait été unanime, deux membres ayant même appelé à une baisse des taux encore plus importante. Une enquête de Reuters auprès de 26 économistes à la fin avril prévoyait une nouvelle baisse des taux mercredi, de l'ordre de 50 points de base. (Jamie McGeever, Blandine Hénault pour la version française)

