Brenntag: en berne avec ses résultats de 2e trimestre
information fournie par Cercle Finance 13/08/2025 à 13:23
Il explique qu'un degré élevé d'incertitude économique a entraîné un ralentissement notable de la demande et une pression accrue sur les prix sur les marchés finaux, et qu'il a pâti de l'évolution défavorable de la parité euro-dollar.
Le groupe allemand a réalisé un chiffre d'affaires de 3,87 milliards d'euros, soit 4,1% de moins qu'au même trimestre en 2024, mais ses initiatives de maitrise des coûts ont généré 30 millions d'euros d'économies au deuxième trimestre 2025.
À la lumière de ces résultats et de ses attentes pour le reste de l'année, Brenntag confirme ses prévisions de bénéfices 2025 ajustées le 11 juillet, s'attendant ainsi à ce que son EBITA d'exploitation se situe entre 950 millions et 1,05 milliard d'euros.
Valeurs associées
|54,100 EUR
|XETRA
|-2,45%
