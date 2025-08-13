 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Brenntag: en berne avec ses résultats de 2e trimestre
information fournie par Cercle Finance 13/08/2025 à 13:23

(Zonebourse.com) - Brenntag recule de près de 3% à Francfort, après la publication par ce distributeur de produits chimiques d'un BPA de 0,30 euro au deuxième trimestre 2025, contre 1,03 euro un an auparavant, et d'un EBITA opérationnel en recul de 13,9% à 246,4 millions.

Il explique qu'un degré élevé d'incertitude économique a entraîné un ralentissement notable de la demande et une pression accrue sur les prix sur les marchés finaux, et qu'il a pâti de l'évolution défavorable de la parité euro-dollar.

Le groupe allemand a réalisé un chiffre d'affaires de 3,87 milliards d'euros, soit 4,1% de moins qu'au même trimestre en 2024, mais ses initiatives de maitrise des coûts ont généré 30 millions d'euros d'économies au deuxième trimestre 2025.

À la lumière de ces résultats et de ses attentes pour le reste de l'année, Brenntag confirme ses prévisions de bénéfices 2025 ajustées le 11 juillet, s'attendant ainsi à ce que son EBITA d'exploitation se situe entre 950 millions et 1,05 milliard d'euros.

Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

