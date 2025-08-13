Brenntag: en berne avec ses résultats de 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 13/08/2025 à 13:23









(Zonebourse.com) - Brenntag recule de près de 3% à Francfort, après la publication par ce distributeur de produits chimiques d'un BPA de 0,30 euro au deuxième trimestre 2025, contre 1,03 euro un an auparavant, et d'un EBITA opérationnel en recul de 13,9% à 246,4 millions.



Il explique qu'un degré élevé d'incertitude économique a entraîné un ralentissement notable de la demande et une pression accrue sur les prix sur les marchés finaux, et qu'il a pâti de l'évolution défavorable de la parité euro-dollar.



Le groupe allemand a réalisé un chiffre d'affaires de 3,87 milliards d'euros, soit 4,1% de moins qu'au même trimestre en 2024, mais ses initiatives de maitrise des coûts ont généré 30 millions d'euros d'économies au deuxième trimestre 2025.



À la lumière de ces résultats et de ses attentes pour le reste de l'année, Brenntag confirme ses prévisions de bénéfices 2025 ajustées le 11 juillet, s'attendant ainsi à ce que son EBITA d'exploitation se situe entre 950 millions et 1,05 milliard d'euros.





