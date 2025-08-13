Brenntag confirme sa prévision d'Ebita annuel face à un climat économique incertain

Le distributeur allemand de produits chimiques Brenntag BNRGn.DE a confirmé mercredi sa prévision de bénéfice d'exploitation pour 2025, révisée à la baisse en juillet, citant l'incertitude économique, aggravée par les droits de douane américains et la faiblesse du dollar.

"Les conditions économiques pour l'industrie chimique et nos marchés clients restent difficiles à travers le monde", a déclaré le président du directoire Christian Kohlpaintner dans un communiqué.

"Au cours des derniers mois, nous avons constaté une incertitude persistante, un sentiment mitigé chez les clients, un ralentissement de la demande et, en outre, des résultats défavorables sur le taux de change EUR/USD", a-t-il ajouté.

Le groupe prévoit pour 2025 un bénéfice d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissements (Ebita) compris entre 950 millions à 1,05 milliard d'euros, contre 1,1 milliard d’euros il y un an.

Brenntag a également confirmé une baisse de 13,9% de son Ebita au deuxième trimestre, à 246,4 millions d’euros, comme annoncé en juillet.

