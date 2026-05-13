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Brenntag-Bénéfice au T1 au-dessus des attentes malgré la guerre au M.-O.
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 08:05

Brenntag BNRGn.DE a fait état mercredi d'un bénéfice d'exploitation trimestriel supérieur aux attentes, malgré un contexte de marché qui reste difficile et marqué par les perturbations de l'approvisionnement en carburant, alors que se poursuit la guerre au Moyen-Orient.

Le distributeur allemand de produits chimiques a publié un résultat d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissements de 217 millions d'euros sur janvier-mars, en baisse après 264,3 millions l'année précédente, mais dépassant les 208,8 millions d'euros attendus en moyenne par les analystes dans un consensus Vara Research.

"Notre nouvelle structure organisationnelle, plus horizontale et plus agile, a fait ses preuves alors que nous avons surmonté les perturbations de la chaîne d’approvisionnement liées à la crise au Moyen-Orient et assuré la continuité pour nos clients", a déclaré le président du directoire Jens Birgersson dans un communiqué.

Brenntag a confirmé ses prévisions de bénéfice de base pour l'ensemble de l'année 2026.

(Rédigé par Ozan Ergenay et Marta Frackowiak à Gdansk ; version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)

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