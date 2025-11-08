Brendan Carr, président de la FCC, doit témoigner devant le Sénat après l'épisode de Kimmel

Le président de la Commission fédérale des communications, Brendan Carr, témoignera le 17 décembre devant la commission sénatoriale du commerce, après avoir essuyé des critiques bipartites pour avoir fait pression sur les radiodiffuseurs afin qu'ils retirent de l'antenne Jimmy Kimmel, animateur de talk-show de fin de soirée sur ABC.

Le sénateur Ted Cruz, président de la commission, a annoncé vendredi en fin de journée la tenue de cette audition de contrôle, à laquelle participeront également les commissaires Olivia Trusty et Anna Gomez.

Brendan Carr n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Jimmy Kimmel s'est attiré les foudres de la Maison Blanche et d'autres personnes pour les remarques qu'il a faites sur l'assassinat de l'activiste conservateur Charlie Kirk, ce qui a suscité la condamnation de Brendan Carr, qui a exhorté les radiodiffuseurs locaux à cesser de diffuser l'émission "Jimmy Kimmel Live" sur ABC.

En septembre, Ted Cruz a vivement critiqué Brendan Carr quelques jours après qu'il eut menacé les licences de Disney et des chaînes locales qui diffusaient l'émission de Jimmy Kimmel après que le président de la FCC eut déclaré: "Nous pouvons le faire facilement ou de la manière la plus difficile."

Ted Cruz a déclaré que ces commentaires étaient "dangereux comme l'enfer"

"Je dois dire que cela sort tout droit de 'Goodfellas'", a déclaré Ted Cruz, évoquant le film de gangsters de Martin Scorsese. "C'est tout droit sorti d'un Mafioso qui entre dans un bar en disant: « Joli bar que vous avez là. Ce serait dommage qu'il lui arrive quelque chose. »"

Ted Cruz avait déclaré que les menaces de Brendan Carr pourraient un jour nuire aux médias conservateurs si elles étaient utilisées par une future administration démocrate.

Sinclair SBGI.O et Nexstar Media Group NXST.O ont tous deux rapidement mis fin à un boycott de l'émission de Jimmy Kimmel sur leurs 70 stations affiliées à ABC, qui couvrent près d'un quart des foyers américains.

Brendan Carr devra également répondre aux questions des démocrates concernant les pressions exercées par la FCC sur d'autres radiodiffuseurs.

En juillet, la FCC a approuvé la fusion de 8,4 milliards de dollars entre Paramount Global, société mère de CBS, et Skydance Media PSKY.O , après que Skydance a accepté de garantir que les programmes d'information et de divertissement de CBS sont exempts de partialité et d'engager un médiateur pendant au moins deux ans pour examiner les plaintes et mettre fin aux programmes de promotion de la diversité.

En janvier, Brendan Carr a rétabli les plaintes concernant une interview de Kamala Harris, alors vice-présidente, pour l'émission "60 Minutes" de CBS, la manière dont ABC News a modéré le débat télévisé pré-électoral entre Joe Biden, alors président, et Trump, et NBC, propriété de Comcast, pour avoir permis à Kamala Harris d'apparaître dans l'émission "Saturday Night Live" peu de temps avant l'élection.