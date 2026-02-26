Bread Financial bondit après une augmentation de 600 millions de dollars de son autorisation de rachat d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 février - ** Les actions de l'émetteur de cartes de crédit Bread Financial BFH.N ont bondi de 8 % à 79 $ ** BFH augmente de 600 millions de dollars son autorisation existante de rachat d'actions

** La société disposait d'une capacité de rachat d'actions de 165 millions de dollars avant l'annonce

** BFH a 43 millions d'actions en circulation, selon les données du LSEG

** 7 des 18 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 8 à "conserver" et 3 à "vendre"; le prix médian est de 88 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action BFH a baissé de 1,1% depuis le début de l'année