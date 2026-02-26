 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bread Financial bondit après une augmentation de 600 millions de dollars de son autorisation de rachat d'actions
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 20:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 février - ** Les actions de l'émetteur de cartes de crédit Bread Financial BFH.N ont bondi de 8 % à 79 $ ** BFH augmente de 600 millions de dollars son autorisation existante de rachat d'actions

** La société disposait d'une capacité de rachat d'actions de 165 millions de dollars avant l'annonce

** BFH a 43 millions d'actions en circulation, selon les données du LSEG

** 7 des 18 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 8 à "conserver" et 3 à "vendre"; le prix médian est de 88 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action BFH a baissé de 1,1% depuis le début de l'année

Dividendes

Valeurs associées

BRD FIN HLDG
78,080 USD NYSE +6,69%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank