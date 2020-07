Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brassac (Crédit agricole) succédera à Oudéa (Société Générale) à la tête de la FBF le 1er septembre Reuters • 20/07/2020 à 11:53









PARIS, 20 juillet (Reuters) - La Fédération bancaire française (FBF) a annoncé lundi dans un communiqué que Philippe Brassac, directeur général de Crédit agricole SA, succéderait le 1er septembre à Frédéric Oudéa, patron de la Société générale, à la tête de la FBF. (Rédaction de Paris)

