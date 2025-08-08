Braskem et Unipar confirment leurs négociations après l'annonce de la vente d'une usine aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Luciana Magalhaes

Les sociétés pétrochimiques Braskem BRK53.SA et Unipar UNIP6.SA ont déclaré vendredi qu'elles avaient entamé des discussions concernant certains actifs de Braskem.

Les documents boursiers des deux entreprises ne mentionnent pas d'actifs spécifiques. Une source au fait du dossier a déclaré à Reuters qu'Unipar envisageait d'acheter les unités de Braskem au Texas, en Pennsylvanie et en Virginie-Occidentale pour un montant d'environ 1 milliard de dollars, comme l'a d'abord rapporté le journal O Globo.

Les conversations sont en cours depuis plusieurs semaines, mais n'ont pas encore abouti à un accord final, a déclaré la source.

Les deux entreprises ont déclaré qu'un accord de confidentialité avait été signé, mais qu'aucun autre accord, contraignant ou non, n'avait été conclu.

Contactées par Reuters, elles ont refusé de faire d'autres commentaires.

Le directeur général de Braskem a nié jeudi tout intérêt pour la vente des actifs.