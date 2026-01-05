Bras de fer judiciaire autour d'Empire Wind : Equinor conteste la suspension du projet
information fournie par Zonebourse 05/01/2026 à 10:02
Empire Offshore Wind LLC a déposé une plainte le 2 janvier 2026 devant le tribunal fédéral de district de Columbia, contestant l'ordre de suspension émis par les autorités américaines. L'entreprise prévoit de solliciter une injonction préliminaire afin de maintenir le rythme de construction et d'éviter des répercussions commerciales et financières majeures.
Pour rappel, l'administration Trump avait interrompu plusieurs projets mettant en avant des raisons de sécurité nationale. Le Pentagone soulignait notamment des risques d'interférence avec les systèmes radar, rapportait fin décembre Frédéric Lorec, chargé du dossier chez AlphaValue.
Pour Equinor, cette décision est jugée "illégale et menace l'avancement des travaux en cours avec des conséquences significatives pour le projet". La société souligne sa coopération constante avec le Bureau de gestion de l'énergie océanique (BOEM) et les services de sécurité nationale, dont le département de la Guerre, depuis 2017.
Le projet Empire Wind, d'une valeur comptable brute de 3,1 milliards de dollars au 30 septembre 2025, a déjà mobilisé plus de 4 milliards de dollars d'investissements de la part de Equinor, dont 2,7 milliards ont déjà été débloqués au titre du financement des travaux.
Le projet, qui à terme doit alimenter 500 000 foyers, est aussi vital pour l'Autorité de recherche et de développement énergétique de l'État de New York (NYSERDA), une agence qui est la garante légale de la transition énergétique de l'État.
Equinor cède 1,7% ce matin à Oslo, alors que les marchés n'ont pas de visibilité quant à la durée du litige.
