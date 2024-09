Brandywine Global : séance de rattrapage pour la Fed

(AOF) - Pour Jack McIntyre, gestionnaire de portefeuille chez Brandywine Global (Franklin Templeton), la Fed a adopté un mode de “ rattrapage ” en réduisant les taux de 50 points de base. " Le président Powell sait qu'ils auraient dû procéder à une baisse de 25 points de base en juillet, alors ajoutez 25 points de base lors de cette réunion et vous obtenez une baisse de taux de 50 points de base ", explique-t-il.

Selon Jack McIntyre, " la combinaison d'une plus grande confiance de la Fed dans le fait que l'inflation se rapproche de son objectif et de son engagement ferme en faveur d'un emploi maximum montre qu'un cycle d'assouplissement plus prolongé et plus prévisible est à portée de main ".

D'après son analyse, il s'agit désormais d'une bataille entre les attentes du marché et la Fed, les données sur l'emploi - et non sur l'inflation - devant déterminer le camp qui a raison. " Maintenant, tout le monde est de nouveau dépendant des données " conclut le gestionnaire d'actifs.