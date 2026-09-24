Brad Smith, président de Microsoft, prendra la tête du département de la communication

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Le président de Microsoft, Brad Smith, prendra la tête du département de la communication de l'entreprise, a confirmé jeudi un porte-parole de la société.

* Ce changement place M. Smith, l'un des dirigeants les plus en vue de Microsoft auprès du grand public, à la tête de la communication d'entreprise, alors que la société est confrontée à des enjeux allant de l'intelligence artificielle à la réglementation.

* M. Smith est devenu une figure de proue de Microsoft sur les questions de politique publique, notamment la gouvernance de l'IA, la réglementation technologique et les implications géopolitiques de l'expansion mondiale de l'entreprise.

* Brent Colburn, vice-président chargé des affaires publiques mondiales, assurera l'intérim à la tête du service de communication pendant la période de transition, a précisé le porte-parole.

* M. Smith a rejoint Microsoft en 1993, et en 2002, il a été nommé directeur juridique de Microsoft, un poste dans lequel il a passé la décennie suivante à diriger les efforts de l’entreprise pour résoudre des litiges de concurrence avec des gouvernements du monde entier et des entreprises du secteur technologique.