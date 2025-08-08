 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Bpost vise le haut de sa fourchette d'objectif d'Ebit pour 2025
information fournie par AOF 08/08/2025 à 16:16

(AOF) - Au second trimestre 2025, le résultat opérationnel de Bpost s'élève à 1,092 milliard d'euros, soit une hausse de 10,5% par rapport au premier trimestre 2024. Il est tiré par la contribution de Staci (195,3 millions d'euros), groupe français spécialiste de la logistique multi-canal que Bpost a acquis en août 2024. L'Ebit ajusté atteint les 58,3 millions d’euros, en progression de 1%, avec une marge de 5,3 %. Staci a contribué à hauteur de 20,6 millions d'euros à l'Ebit ajusté. Il était attendu par les analystes à 48 millions d'euros.

L'Ebitda ajusté augmente de 12,9%, à 151,4 millions d'euros. En revanche, le résultat net recule de 77,4%, à 8,9 millions d'euros.

Pour 2025, le spécialiste belge du traitement du courrier maintient sa prévision d'Ebit entre 150 et 180 millions d'euros avec une forte probabilité de toucher le haut de la fourchette.

Valeurs associées

BPOST
2,4000 EUR Euronext Bruxelles +8,60%
