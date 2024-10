Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client bpost: émission d'obligations réalisée information fournie par Cercle Finance • 10/10/2024 à 07:23









(CercleFinance.com) - bpostgroup annonce l'émission réussie d'obligations senior non sécurisés en deux tranches pour un montant total d'un milliard d'euros, avec des maturités de cinq et 10 ans, 'nouveau jalon après l'acquisition du groupe Staci, finalisée avec succès le 1er août'.



Le montant levé servira en effet à refinancer le prêt-relais mis en place en août dans le cadre de cette acquisition. L'émission obligataire a été souscrite par une base diversifiée d'investisseurs institutionnels, avec une sursouscription de 4,4 fois.



L'opérateur postal belge précise que l'obligation de 500 millions d'euros à cinq ans, arrivant à échéance le 16 octobre 2029, porte un coupon annuel de 3,290%, et celle à 10 ans, arrivant à échéance le 16 octobre 2034, un coupon annuel de 3,632%.





Valeurs associées BPOST 2,67 EUR Euronext Bruxelles +4,51%