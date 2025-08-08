bpost: Ebit 2025 prévu en haut de fourchette après un deuxième trimestre solide
information fournie par Cercle Finance 08/08/2025 à 09:51
L'opérateur postal belge indique que le total de ses produits d'exploitation s'est élevé à 1.092,3 millions d'euros au cours du trimestre, soit une hausse de 10,5% par rapport à la même période de l'année dernière.
L'EBIT ajusté du groupe atteint 58,3 millions d'euros, contre 57,8 millions un an plus tôt, soit une progression de 1%, alors que les analystes anticipaient en moyenne 48 millions.
'En dépit des difficultés actuelles, bpost a publié des résultats de deuxième trimestre meilleurs que prévu (...) bien au-dessus des attentes', soulignent les analystes de KBC, qui tablaient de leur côté sur un résultat opérationnel de 46 millions d'euros.
'Même si les résultats en Belgique ont un peu déçu, ils ont été compensés par de meilleures performances dans les autres divisions, tandis que la filiale Staci a livré des performances en ligne avec les attentes', ajoute la banque d'affaires, qui relève en conséquence son objectif de cours de 1,7 à deux euros, avec une recommandation maintenue à 'conserver'.
La consolidation de Staci, un spécialiste de la logistique B2B racheté l'an dernier, a cependant entraîné une augmentation des charges d'exploitation.
Suite à son lancement commercial en mars dernier, la branche américaine de commerce électronique Radial US a déjà signé 12 clients 'fast track' (optimisation des opérations de traitement des commandes), avec de nombreux autres en cours de discussion.
Dans son communiqué, bpost souligne que son plan de transformation gagne en vitesse et que le programme d'efficience dans son activité de livraison du dernier kilomètre reste 'pleinement sur les rails'.
Le groupe réaffirme en conséquence sa prévision d'un Ebit de 150 à 180 millions d'euros pour 2025, avec une forte probabilité d'atteindre le haut de la fourchette.
Suite à ces annonces, le titre bpost grimpait de 9,5% vendredi dans les premiers échanges à la Bourse de Bruxelles. Il gagne désormais plus de 22% depuis le début de l'année.
