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Bpifrance se renforce au capital de Worldline, Goldman Sachs s'allège
information fournie par Zonebourse 13/04/2026 à 15:20

Dans un avis adressé à l'AMF, Bpifrance, établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC Bpifrance), a déclaré avoir franchi indirectement en hausse, le 2 avril, le seuil de 10% du capital de Worldline.

L'institution financière publique a précisé détenir, par l'intermédiaire de Bpifrance Participations, 232 884 516 actions Worldline représentant 245 362 336 droits de vote, soit 10,29% du capital et 10,63% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte de la souscription à l'augmentation de capital réalisée par le groupe de solutions de paiement. À cette occasion, Bpifrance Participations a franchi individuellement en hausse le même seuil.

En revanche, Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 7 avril, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Worldline.

La banque d'affaires américaine a précisé détenir, indirectement, 75 574 034 actions Worldline représentant autant de droits de vote, soit 3,34% du capital et 3,27% des droits de vote de cette société.

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