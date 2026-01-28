Spotify dit avoir versé plus de $11 mds à l'industrie musicale en 2025

Un smartphone devant un écran projetant le logo de Spotify

Spotify a déclaré mercredi avoir versé plus de 11 milliards de dollars (9,2 milliards d'euros) à ‍l'industrie musicale l'année dernière, ajoutant qu'il s'agissait du paiement annuel le plus important de l'histoire pour la musique de la part d'un ‌distributeur.

La plateforme suédoise de streaming a indiqué sur son site que ses paiements en 2025 avaient augmenté de plus de ​10% par rapport à l'année précédente, les artistes indépendants et ⁠les labels représentant la moitié de l'ensemble des redevances.

Spotify a donné la priorité à la fidélisation et ⁠à l'arrivée de nouveaux ‍artistes sur la plateforme, l'entreprise étant confrontée à ⁠la forte concurrence d'autres acteurs majeurs sur le marché de la musique en streaming tels que YouTube et Apple.

YouTube a déclaré en ​octobre avoir versé plus de 8 milliards de dollars à l'industrie musicale entre juillet 2024 et juin 2025.

"Étant donné que Spotify reverse ⁠deux tiers de tous ses revenus musicaux à ​l'industrie, soit près de 70% de ce que nous ​percevons, la croissance ​des revenus de Spotify s'accompagne d'une croissance des redevances musicales", a ​indiqué la société.

Spotify réinvestit l'argent ⁠qui lui reste dans la plateforme, en cherchant à développer divers formats de contenu tels que les podcasts, les vidéos et les livres audio.

La plateforme de musique a récemment augmenté le prix de ses ‌abonnements premium sur plusieurs marchés afin d'accroître ses bénéfices et de tirer parti de sa large base d'utilisateurs pour stimuler sa croissance.

À la fin du troisième trimestre, Spotify comptait 713 millions d'utilisateurs actifs mensuels.

(Rédigé par Zaheer Kachwala à Bangalore ; version française Coralie Lamarque, ‌édité par Kate Entringer)